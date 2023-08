Les azuréens sont les plus impliqués dans les accidents de la route du 06

Rouler tue ! Treize morts au mois d'août dans les Alpes-Maritimes, c'est deux fois plus que l'an dernier à la même époque. Le nombre de blessés a aussi fortement augmenté. Le commandant Maxime De Laporte a pris ses fonctions il y a quelques semaines et il déplore ce constat : la route tue de plus en plus dans les Alpes-Maritimes. "On a des locaux qui connaissent bien l'autoroute A8 et qui se mettent en mode automatique et c'est souvent l'inattention qui est à l'origine d'un accident" explique le gendarme.

"La géographie des lieux avec des ponts des viaducs rend l'autoroute A8 accidentogène"

Face à cela il appelle chacun à la plus grande vigilance. Les accidents ont été d'une violence inouïe ces derniers jours. "On retrouve ces accidents majoritairement sur les fins de journées car on a une première partie de la journée qui est faite et on pense à la soirée et on est moins attentif sur l'autoroute" détaille le militaire.