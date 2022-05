Une partie du sentier des falaises de l'Escalette vandalisée

Qui a vandalisé le sentier des falaises de l'Escalette ? La peinture jaune, qui sert de balisage, a été effacée sur une distance d'environ un kilomètre. Par prévention, le chemin situé vers le plateau du Larzac est fermé aux randonneurs depuis début mars.

"Le téléphone ne passe pas bien à cet endroit-là, les gens n'ont aucun moyen de se repérer avec des applications de GPS. Il était très dangereux pour les randonneurs ne connaissant pas bien le secteur de s'aventurer ici, il a donc fallu que nous fermions temporairement le site", explique Frédéric Roig, le maire de Pégairolle-de-l'Escalette.

Consultation avec les riverains

Le sentier traverse actuellement des terrains privés. "J'ai consulté des riverains qui ne voyaient aucun inconvénient à ce que la randonnée passe, assure Frédéric Roig. On est en train de préparer un courrier à l'ensemble des propriétaires sur lesquels le chemin passe, à l'issue de quoi on va rebaliser." Si le balisage est de nouveau retiré, Frédéric Roig affirme qu'il déposera plainte pour mise en danger de la vie d'autrui.

Le sentier est actuellement fermé, mais quelques randonneurs continuent de l'emprunter. Le maire Frédéric Roig alerte sur la dangerosité d'un chemin non balisé. "C'est quand même très grave. L'autre jour, des gens se sont perdus jusqu'à 22 heures. C'est un peu irresponsable de débaliser sans signaler aux personnes qui empruntent l'itinéraire que ça pose problème."

Réouverture début juin

Si l'auteur de cet acte de vandalisme est un riverain, le maire se veut rassurant et privilégie la discussion. "Je suis un homme de dialogue, donc on peut tout envisager : dévier le chemin, emprunter un autre itinéraire... si on n'a pas d'autorisation, bien évidemment le droit de propriété est un droit inaliénable donc on peut partir sur d'autres territoires. Mais on ne peut pas mettre en danger la vie d'autrui."

Le chemin, lui, rouvrira début juin.