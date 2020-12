Les banderoles des tests de la région vandalisées à Loriol-sur-Drôme

Il y les anti-masque, les anti-vaccin, visiblement il y a aussi maintenant les anti-tests !

A Loriol ce lundi soir une personne a vandalisé toutes les banderoles installées dans la commune pour annoncer les lieux et horaires des tests de dépistages organisés par la Région. L'auteur des dégradations, une personne armée d'un couteau ou d'un cutter a délibérément agit un peu avant 22 heures. Toutes les banderoles plastifiées et les affiches installées aux quatre coins de la ville y sont passées. Sur les ronds point au nord et à l'ouest mais aussi à l'entrée du champ de mars et à la salle des fêtes. Ces actes de vandalisme ne doivent donc rien au hasard.

"Ça met un coup au moral des équipes dont beaucoup comme le médecin font ça bénévolement"

Le maire Claude Aurias

Pourquoi s'en prendre ainsi à cette initiative qui est censée permettre à tous ceux qui le veulent de passer des fêtes plus sereines après un dépistage? L'élu ne comprend pas. C'est une seule et même personne qui a agit. Une personne visible sur les images de vidéo-protection de Loriol.

Ces banderoles plastifiées ont coûté 900 euros, mais le problème n'est pas tant l'argent pour le maire Claude Aurias, c’est plutôt le symbole qui le chagrine. Quelle motivation y a t'il derrière ce vandalisme ? s'interroge l’élu.

Une enquête de gendarmerie est ouverte car même si l’auteur des dégradation porte un masque sur le bas du visage, certains éléments vestimentaires pourraient permettre de l'identifier.