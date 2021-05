Les Banques Alimentaires de l'Indre collectent des protections menstruelles pour les femmes précaires

Anne-Marie, Chantal, Georges et Hubert distribuent les sacs plastiques marqués du logo orange des Banques Alimentaires aux clients du magasin E.Leclerc d'Issoudun, ce vendredi matin. Les bénévoles de l'association sont chargés de recueillir les dons de protections menstruelles. Selon une étude de l'association Règles Élémentaires, 2 millions de femmes vivent une situation de précarité menstruelle. Pour ces femmes vivant dans la pauvreté, l'accès à ces biens de première nécessité devient difficile voir impossible.

"Dans nos collectes nationales, on demande des produits d'hygiène et d'entretien car ce sont des produits chers que tout le monde ne peut pas se procurer", explique Henri Gaignault, le président des Banques Alimentaires dans l'Indre. Les tampons, serviettes et autres produits d'hygiène intime collectés par les Banques Alimentaires doivent être donnés à des associations, qui les donneront à leur tour à leurs bénéficiaires. "Ce dons profiteront à des étudiantes, des travailleuses précaires. Beaucoup de femmes ont des emplois qui ne sont pas à temps complet, comme aide à domicile. Les familles monoparentales c'est très important aussi." La collecte de protections menstruelles se poursuivra ce samedi à l'entrée des magasins E.Leclerc d'Issoudun et du Blanc.