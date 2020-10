Bébés de Galfingue : nouveau procès pour la mère de famille qui a tué cinq nourrissons

Durant trois jours, à partir du mercredi 21 octobre, la cour d‘assises du Bas-Rhin à Strasbourg va se pencher sur un quintuple infanticide. Ce qu’on a appelé « l’affaire des bébés de Galfingue ». Une mère de famille, Sylvie Horning 55 ans, va comparaître en appel, pour le meurtre de cinq nourrissons. Lors de son premier procès devant la cour d’assises du Haut-Rhin à Colmar, elle a été condamnée à 20 ans de prison en 2019.

Une affaire hors norme par le nombre de victimes : cinq nourrissons. Par la longueur de l’enquête aussi. Il a fallu plus de 14 ans aux gendarmes pour retrouver Sylvie Horning après la découverte en forêt de Galfingue (Haut-Rhin) non loin de Mulhouse, il y a tout juste 17 ans, le 21 octobre 2003 de trois sacs poubelles qui contenaient les restes des corps de quatre nourrissons en état de décomposition avancée. Lors de son arrestation en novembre 2017, les enquêteurs retrouvaient au domicile de cette mère de famille, le corps d’un autre bébé. Les faits se sont déroulés entre 1996 et 2003. Son mari ne s’était rendu compte de rien.

L'ADN a permis de retrouver la mère de famille

La réouverture du dossier, classé par la justice en 2009, est due à la persévérance de l’avocat mulhousien Thierry Moser. Ce dernier pensait que les progrès en matière d’expertise ADN pourrait relancer l’enquête. Et c’est bien un prélèvement salivaire, effectué dans le cadre d’une autre affaire, qui a permis aux gendarmes, d’arrêter la mère de famille .

Sylvie Horning sera défendue en appel devant la cour d’assises du Bas-Rhin, à Strasbourg, par un ténor du barreau de Lille, Me Franck Berton.