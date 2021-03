Les bénévoles du comité de quartier des Hauts de Massane à Montpellier séquestrés par des dealers

Ce matin, les bénévoles du comité de quartier des Hauts de Massane se réunissaient dans leur local rue Pierre Cardinal juste à côté du lac des Garrigues. Un local situé dans une cité où le trafic de drogue est particulièrement répandu.

A leur arrivée dans le local, les six bénévoles ont été pris à parti par plusieurs individus cagoulés qui leur ont demandé ce qu'ils faisaient là et de quitter les lieux au plus vite. Les bénévoles se sont barricadés dans leur local, heureusement très bien sécurisé par une porte blindée et des grilles en métal.

Les individus agressifs ont grimpé sur le balcon pour continuer de leur parler à travers la porte vitrée sécuriser, toujours très menaçants. Ils tenaient absolument à ce qu'ils quittent le local. Les bénévoles ont alerté la police qui est intervenue rapidement. Elle a pu libéré les bénévoles très choqués.

Selon le président de l'association, Bernard Hoarau, ces jeunes ont été dérangés dans leur trafic de drogue "ils attendaient peut-être une grosse livraison, ils voulaient absolument qu'on quitte le local".

La séquestration a duré entre une demi-heure et trois quart d'heure, le temps de se faire une belle frayeur quand-même. "le local est sécurisé, mais on avait peur qu'ils nous enfument. Ça fait 20 ans que je vis dans le quartier, je n'avais jamais vu ça".

La police a interpellé 5 personnes.