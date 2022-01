Les Berrichons ont été bien sages sur les routes pour le réveillon

Les Berrichons se sont montrés prudents sur les routes pour le réveillon. La gendarmerie de l'Indre a publié le bilan de ses opérations de sécurité routière pour le week-end du 1er et 2 janvier. Peu d'excès de vitesse ont été contrôlés et aucune conduite en état d'alcoolémie.

Quelques exception à la règle tout de même : deux excès de vitesse, l'un sur l'A20 à hauteur de Mouhet, un automobiliste roulait à 173 km/h au lieu de 130, l'autre à Parnac, le conducteur était à 122 km/h sur une route départementale limitée à 80. Les automobilistes ont écopé d'une amende de 4ème classe allant de 90€ à 750€, ainsi que de la perte de quatre points et d'une rétention de leur permis de conduire.

Les gendarmes ont également contrôlé quatre personnes qui avaient pris le volant après avoir consommé des stupéfiants à Argenton-sur-Creuse, Celon, Parnac et Vineuil. Pour ce délit, les conducteurs ont fini en garde-à-vue,ils perdent six points sur leur permis de conduire et risquent jusqu'à 4.500€ d'amende, deux ans de prison et la suspension du permis de conduire pour trois ans. Ils devront également suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.