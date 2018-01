Les syndicats de surveillants appellent de nouveau à bloquer toutes les prisons ce lundi. Ils rejettent le projet d'accord issu des négociations avec le gouvernement. Des blocages sont prévus dans toutes les prisons de la Loire et la Haute-Loire.

Loire, France

Cette semaine va commencer comme la précédente dans les prisons de Loire et de Haute-Loire. Les syndicats de surveillants reprennent leurs mouvements, ils réclament désormais au gouvernement des revalorisations de leurs statuts et de leurs primes.

Les maisons d'arrêt de La Talaudière, du Puy-en-Velay et le centre de détention de Roanne vont donc de nous êtes bloqués ce lundi 22 janvier à partir de 6 heures. Les syndicats UFAP-UNSA Justice, la CGT et Force ouvrière ont prévu de bloquer les entrées et les sorties des établissements comme ils l'ont fait la semaine dernière.

à lire Blocages des prisons : une soixantaine de surveillants mobilisés à La Talaudière

Ce week-end les syndicats ont rejeté le projet d'accord issu des négociations avec le gouvernement. Il prévoyait notamment la création de 1.100 postes de surveillants d'ici quatre ans ainsi que des conditions de détentions particulières pour les détenus radicalisés. Incohérent pour les personnels pénitentiaires qui expliquent que les vocations sont en baisse, ils demandent des salaires à la hauteur des risques encourus.