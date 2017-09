Les Blouses Roses de Charente-Maritime recrutent des bénévoles

Les Blouses Roses de Charente-Maritime recherchent des bénévoles pour encadrer des ateliers dans des maisons de retraite,ou au service pédiatrique de l'hôpital de la Rochelle.Elles se veulent :"un antidote contre la solitude et l' ennui à tous les âges de la vie".

Les Blouses Roses sont nées en France il y a 70 ans et comptent aujourd'hui 87 comités ;Celui de Charente-Maritime a été crée il y a 40 ans, et compte aujourd'hui une cinquantaine de bénévoles, des adultes le plus souvent retraités, qui donnent de leur temps aux personnes âgées et aux enfants malades.

Les Blouses Roses de Charente-Maritime interviennent dans maisons de retraites sur les communes de La Rochelle, Lagord, Nieul-sur- mer, Dompierre -sur- mer, Marans, Rochefort et au service pédiatrique de l'hôpital de la Rochelle.Ces bénévoles donnent une demi journée par semaine de leur temps pour encadrer des ateliers créatifs , comme du chant ou des travaux manuels.

Reportage à la maison de retraite de Baillac,à La Rochelle Copier

"Aucune compétence n'est demandée à nos bénévoles" insiste Annyck, en charge du recrutement, mais il est important explique-telle, de pouvoir se libérer une demi journée par semaine de façon régulière, car dit elle:"nous sommes attendues auprès des personnes âgées et des enfants, et on n' a pas le droit de leur faire faux bon".

Si vous souhaitez rejoindre les Blouses Roses de Charente-maritime , une réunion d'information se tiendra le 24 octobre à 15h dans les locaux de la maison de retraite de Baillac, rue du Moulin des justices à La Rochelle.