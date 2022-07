Les bons réflexes face aux risques incendies et feux de forêt

De violents incendies frappent actuellement le sud-est de la France, en particulier dans le nord du Gard, dans le secteur de Bordezac et Bessèges. Face à cette situation, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires nous invite tous à la plus grande vigilance, et rappelle les bons réflexes à adopter pour éviter tout départ de feu et se protéger. En France, 9 feux sur 10 sont d’origine humaine : un simple geste qui peut avoir de graves conséquences sur la nature, détruire des habitations, des entreprises et des campings, tuer des animaux et menacer des vies humaines.

Comment éviter les départs de feu ?

Feu et barbecue : j’organise les barbecues chez moi, sur une terrasse et loin de la végétation qui peut s'enflammer.

Cigarette et mégot : je jette mes mégots dans un cendrier. Si je fume dans ma voiture, je reste vigilant : les cendres incandescentes peuvent partir depuis une fenêtre ouverte.

Travaux et étincelles : je réalise mes travaux loin de la pelouse et des herbes sèches et je prévois un extincteur à portée de main en cas de départ de feu.

Que faire en cas de départ de feu ?

Alerter : témoin d'un début d'incendie, je donne l'alerte en appelant le 112, le 18 ou le 114 (personnes malentendantes) et j'essaie de localiser le feu.

Se protéger : je me mets à l'abri dans une habitation en attendant l'intervention des secours. La voiture n'est pas un abri sûr car elle pourrait s’enflammer.

S'informer : je reste informé de la situation et me conforme aux consignes des secours et/ou de la mairie.

Comment se protéger dans son habitation en cas de feu ?

Tuyau d'arrosage : avant l’arrivée du feu, je rentre mon tuyau d’arrosage. Il pourra être utile après le passage du feu, pour éteindre les dernières braises.

Aération : je bouche les aérations et les bas de porte pour m’assurer que les fumées toxiques et les flammèches ne puissent pas pénétrer à l’intérieur de mon habitation.

Linge humide : je me couvre le nez et la bouche d’un linge humide pour me protéger de la fumée.

Comment anticiper et protéger son habitation ?

Combustible : si possible, j’anticipe en évitant de coller du bois, fuel, bouteille de gaz, etc. aux murs de mon logement : leur présence pourrait intensifier le feu et le propager à mon habitation.

Débroussaillage : j’entretiens mon jardin: je coupe les herbes et j’élague les arbres pour qu’ils ne se touchent pas. L’objectif est d’éviter que le feu n’atteigne mon habitation. Dans les zones à risque, c’est une obligation.

Construction : si j’habite dans une zone couverte par un plan de prévention du risque de feu de forêt, j’adapte ma maison pour ma sécurité (volet, gouttière, toiture, aération, etc.).