Les bons réflexes pour avoir une chance de retrouver son vélo volé

En fait on n’imagine pas le nombre de vélos volés qui sont ensuite retrouvés par la police ou la gendarmerie. A l'hôtel de police d’Avignon le garage des vélos volés se remplit constamment suite à des perquisitions, saisis ou dans le cadre d’affaires de recel seulement le travail de recherche des propriétaires est dans l'impasse sans marquage distinct sur le cadre de ces vélos souligne le major Pascal Tricoire : « _Il nous faut des numéros de série_. Alors beaucoup croient que le numéro qui apparait sur le pédalier est un numéro de série, ce n’est pas le cas. C’est un numéro de fabrication et plusieurs centaines de vélo peuvent porter ce même numéro.

Un fichier national pour faciliter la restitution des vélos volés

Il y a une option c’est le fichier bicicode, ce n’est pas obligatoire mais beaucoup de marchands le propose. L’idée c’est de faire graver son vélo qui sera ensuite référencer dans un fichier auquel on a accès. Sinon on fait des recherches sur les marquages qu’auraient pu faire les gens. Il faut rappeler que le vélo n’est pas assuré sur la voie publique, il faut souscrire un contrat spécifique auprès de son assurance. L’idéal c’est d’apposer une marque individualisée, quitte à le graver soi-même. Je vous prends l’exemple personnel, c’est que j’ai gravé mon numéro de sécurité sociale sur mes vélos et je me dis qu’en découvrant ces numéros là un policer ou gendarme remontera jusqu’à moi. »

Faire graver ou marquer son vélo, la meilleure des précautions

A Avignon l'association Roulons à Vélo propose aussi d'immatriculer les vélos avec un numéro gravé sur le cadre. Les vols de vélos ont effectivement tendance à se multiplier dès la belle saison, l'an dernier l'hôtel de police d’Avignon a enregistré 180 plaintes et déjà depuis le début de l'année 142 vols ont été signalés. Porter plainte est une nécessité mais surtout il est nécessaire d’avoir au préalable marqué ou gravé son vélo pour qu'il puisse vous êtes restitué si il est retrouvé. L’avoir pris en photo est aussi une option si vous portez plainte. Évidemment un bon antivol homologué et costaud peut éviter tous ces désagréments.

A l’hôtel de police d’Avignon les vélos dont on a pas pu identifier les propriétaires sont donnés à des associations.