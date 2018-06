Laval, France

Ces derniers mois, dans plusieurs villes, des commerces de viande ont été la cible d'attaques de la part de militants vegans. Vitrines brisées , boucheries aspergées de faux sang... Certains bouchers ne se sentent plus en sécurité.

Du faux sang retrouvé devant une boucherie de Laval

A Laval, le sujet de ces attaques de militants vegans semble tabou, la plupart des bouchers Lavallois n'ont pas souhaité réagir "on ne veut pas leur donner d'importance" répond l'un d'eux.

Patrice Meignan a toutefois accepté de parler, le président des bouchers de la Mayenne qui tient une boutique rue Magenta, a déjà été victime d'intimidation, "en avril dernier, j'ai retrouvé du sang à la porte, la police a fait des analyses et il s'agissait de faux sang". Pour autant, le boucher Mayennais ne se sent pas menacé et ne compte pas se laisser impressionner "nous, on ne tue pas, on fait juste notre métier, on fait plaisir aux gens" répond-t-il.

Les traces de faux-sang découvertes devant la boucherie de Patrice Meignan à Laval

Un courrier adressé au ministre de l'Intérieur

Pour faire face aux attaques recensées dans plusieurs villes de France, le président de la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs a adressé une lettre au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, il demande une protection policière "Nous comptons sur vos services et sur le soutien de l'ensemble du gouvernement pour que cessent, le plus rapidement possible, les violences physiques, verbales, morales".