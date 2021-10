Une panne a affecté le fonctionnement des bracelets électroniques lundi pendant plus de cinq heures a annoncé mardi l'administration pénitentiaire. Aucun incident n'a été constaté. 14.500 personnes sont équipés de ce dispositif en France.

Les bracelets électroniques désactivés pendant plus de cinq heures à cause d'une panne

Une panne a affecté le fonctionnement des bracelets électroniques pendant plus de cinq heures lundi

L'incident a duré de 16h10 à 21h50 lundi. Pendant plus de cinq heures, une panne a affecté le fonctionnement des bracelets électroniques a indiqué mardi l'administration pénitentiaire. Ce dispositif, géré par Thales, concerne 14.500 personne en France et la panne a touché la moitié d'entre elles. Cependant, aucun incident découlant de cette interruption de service n'a été signalé, a précisé l'administration. "La panne a été résolue vers 18h25, heure à partir de laquelle les bracelets se sont tous reconnectés progressivement, jusqu'à un retour à la normale à 21h50", a déclaré un représentant.

Selon l'administration pénitentiaire, la panne du dispositif de Thales a concerné "environ la moitié des équipements actifs sur le territoire sur un total de 14.500 personnes placées sous surveillance électronique et 350 sous bracelets anti-rapprochement", utilisés pour empêcher les auteurs de violences faites aux femmes de s'approcher de leurs victimes.

Toutes les alarmes qui auraient dû se déclencher pendant la panne ont été stockées par le logiciel et font depuis l'objet d'une analyse, a-t-elle indiqué. Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a demandé au directeur de l'administration pénitentiaire de recevoir les responsables du dispositif au sein de Thales pour qu'ils "apportent toutes les clarifications nécessaires et précisent les dispositions prises pour qu'un tel incident ne se reproduise plus", a-t-on ajouté de même source.