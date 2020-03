Les braconniers des mers condamnés à verser 350.000 euros au parc national des Calanques

Pendant plus de quatre ans, des braconniers ont pêché illégalement des tonnes de poissons dans les eaux protégées du parc national des Calanques. Le tribunal correctionnel de Marseille les a condamné ce vendredi à payer plus de 350.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice écologique.

Entre 2013 et 2017, quatre chasseurs sous marins très expérimentés braconnaient la nuit, en zone interdite, et revendaient leur pêche à des restaurateurs et poissonniers marseillais : 4,5 tonnes de poissons, dont 100 kilos de mérous et 300 kilos de poulpes, 16.000 douzaines d'oursins, des coquillages par milliers. Des pillages qui au total auraient rapporté plus de 160.000 euros aux braconniers, condamnés en juillet 2018 à des peines exemplaires, de 15 à 18 mois de prison avec sursis.

Une première en France

Le jugement rendu ce vendredi par le tribunal correctionnel de Marseille condamne les quatre braconniers à payer au parc national des Calanques les sommes de de 350.060 euros de dommages-intérêts, en réparation des dommages causés à l'environnement et de 35.000 euros au titre de l’atteinte à la mission et à l’image du parc.

"Une première décision forte en France, en faveur de la réparation du préjudice écologique, inscrit dans le loi en 2016", se réjouit le parc des calanques qui "affectera les sommes perçues au renforcement de l’efficacité des zones de non-prélèvement qui ont prouvé depuis leur création leur capacité à conforter le fonctionnement des écosystèmes et à générer de la biomasse."

Une décision qui pourrait faire jurisprudence et un signal fort alors que Marseille se prépare à recevoir en juin 2020 le congrès mondial de la nature. Les mis en cause n'excluent pas de faire appel.