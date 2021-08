Les braqueurs présumés de plusieurs stations service sur l'autoroute A13 interpellés

Deux hommes, âgés de 31 et 40 ans, ont été interpellés par les gendarmes de l'Eure. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs de plusieurs cambriolages dans des stations service sur l'autoroute A13 dans l'Eure et dans les Yvelines.

Ils auraient écumé lors de leur périple plusieurs stations service, dans l'Eure et dans les Yvelines. Dans la nuit du 18 au 19 août, un vol à main armée est commis par deux individus dans une station service de Vironvay (Eure) sur l’autoroute A13, sens Paris Province. "Les malfaiteurs enferment l’employé dans un local après l’avoir molesté. Ils dérobent ensuite le contenu des trois caisses" indique la gendarmerie de l'Eure dans un communiqué. Les militaires font le rapprochement avec un un autre vol avec arme commis le 16 août , toujours sur l'A13, à la station de Rosny-sur-Seine Nord (Yvelines).

Le 24 août 2021, ces mêmes individus tentent dans un premier temps de braquer la station Total de Bosgouet située sur l’A13 en direction de Caen (Calvados). "Devant la méfiance de l’employé, ils quittent finalement les lieux et se rendent à la station Total de Beuzeville située également sur l’ A13. _Ils menacent alors l'employé avec une arme de poing et se font ouvrir les tiroirs caisses pour s'emparer du numéraire_. Ils dérobent également des paquets de cigarettes. Ils emmènent ensuite le pompiste dans la réserve où ils l’enferment après l’avoir violenté" rapporte le communiqué de la gendarmerie

Pris en flagrant délit

L’enquête est confiée à la brigade de recherches de Louviers et au peloton motorisée de Gaillon, en collaboration avec les militaires du groupement de gendarmerie départemental des Yvelines. Les auteurs présumés sont interpellés en flagrant délit sur l’aire de repos de Douains (Eure). Placés en garde à vue, ils ont été présentés au procureur de République d’Évreux et placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt d’Évreux vendredi 27 août. Les auteurs présumés des faits, âgés de 31 et 40 ans, originaires de l'Eure et des Yvelines, comparaîtront devant le tribunal judiciaire le 6 octobre 2021.