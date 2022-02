Procès des braqueurs d'un magasin de philatélie à Béziers : neuf ans de prison pour l'un des auteurs

En novembre 2018, un magasin de philatélie avait été braqué à Béziers. Les malfaiteurs, bien renseignés étaient repartis avec 100.000 euros de pièces et de timbres de grande valeur. Le tribunal correctionnel a condamné l'un des auteurs, bien connu de la justice, à neuf ans de prison ce vendredi.

Trois hommes étaient poursuivis ce vendredi devant le tribunal de Béziers après le braquage d'un magasin de philatélie route de Pézenas en novembre 2018. Deux individus cagoulés et armés de gros calibres avaient fait irruption dans cet établissement de Béziers alors qu'il venait d'ouvrir. Ils étaient repartis avec 100.000 euros de pièces et de timbres de grande valeur.

Deux clients se trouvaient à l'intérieur de l'établissement à ce moment-là. Les malfaiteurs avaient été très menaçants dans leurs propos, n'hésitant pas à molester l'un des deux clients. Les victimes avaient été attachées. Les deux hommes étaient repartis à pieds.

Les auteurs identifiés un an et demi après les faits

L'enquête, confiée à l'ex-SRPJ de Montpellier, a permis, un an et demi après les faits, de remonter jusqu'à eux. Quatre hommes étaient identifiés. Mais l'un d'entre eux est décédé quelques mois après ce braquage. Certains d'entre eux étaient déjà connus de la justice pour des faits de banditisme. Une partie du butin, des cagoules, des armes, et des munitions ont ainsi été récupérées à l'époque chez l'un des suspects.

À l'issue de l'instruction, les trois hommes étaient poursuivis pour vol avec violence et séquestration pour l'un, du chef de complicité pour le deuxième, et de recel pour le troisième.

Neuf ans de prison ferme ont ainsi été prononcés ce vendredi matin avec maintien en détention à l'encontre de l'un des auteurs. Cet homme de 51 ans avait déjà condamné à deux reprises par une cour d'assises. Ce dernier a nié sa participation tout en reconnaissant avoir recelé une partie du butin retrouvée en sa possession le jour de son interpellation. Ses propos n'ont pas convaincu le tribunal. Le parquet avait réclamé 10 ans de prison.

L'un des prévenus relaxé

Son complice de 48 ans, à qui il était reproché d'avoir fourni des renseignements sur le magasin, a bénéficié d'une relaxe au bénéfice du doute. Le troisième, homme de 51 ans, ayant servi d'intermédiaire pour négocier la revente du butin a été condamné conformément aux réquisitions du parquet à trois ans de prison dont deux avec sursis.