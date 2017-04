Les braqueurs de Bavilliers seraient des ados de 14 ans

Une enquête éclair pour les policiers de Belfort.Trois jours seulement après le braquage d'un bureau de tabac à Bavilliers, les trois auteurs présumés ont été interpellés et présentés à la justice. Il s'agit d'adolescents de 14 ans qui n'étaient pas connus des services de police.

C'est l'enquête de voisinage qui a permis aux policiers d'interpeller un premier adolescent ce jeudi matin. Un adolescent de Belfort chez qui sont découverts des gants, un survêtement qui ressemble à celui des images de la vidéo surveillance et surtout un pistolet à billes ainsi que 600 euros en liquide.

Ils avouent et évoquent des dettes d'argent

Placé en garde à vue, le jeune reconnait les faits et dans son portable, les policiers trouvent des photos où se trouvent deux de ses copains. Des copains interpellés également quelques heures plus tard. Eux aussi reconnaissent les faits, ils avouent avoir agi sur un coup de tête en raison de dettes d'argent dans la famille de l'un d'eux. Tous les trois ans ont 14 ans et ils n'étaient pas connus des services de police.

Ce mardi, ils s'étaient introduits dans le bureau de tabac de Bavilliers, le visage dissimulé et armés pour deux d'entre eux. Ils s'étaient fait remettre le fond de caisse, soit 800 euros, par la gérante. C'est sa petite fille de 13 ans, paniquée, qui avait prévenu les policiers en s'enfuyant.