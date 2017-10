Les braqueurs de la bijouterie "L'Or et l'Argent" de Bergerac vont être jugés

Les deux hommes qui avaient tenté de braqué la bijouterie "L'or et l'argent" avec violence en novembre 2015 vont être jugés à partir de ce lundi 2 octobre par la cour d'assises de la Dordogne.

Avant-dernier procès de la session de la cour d'assises de la Dordogne à partir de ce lundi 2 octobre et pour trois jours. Dans le box des accusés : Richard Pujol et Daniel Wis. Deux hommes de 48 et 50 ans venus des Pyrénées et accusés d'être les auteurs d une tentative de braquage dans une bijouterie de Bergerac "L'or et l'argent" le 5 novembre 2015. Ce braquage avait tourné court grâce à la détermination et au courage de plusieurs Bergeracois.

Des témoins tentent de les bloquer

A priori, tout aurait du se dérouler sans trop de heurts. Richard Pujol se présente à la bijouterie, avec une perruque et de fausses lunettes. Il demande à voir un bijou puis sort une arme. Mais la bijoutière ne se laisse pas faire, crie, donne l'alerte. Il la frappe. Pujol est rejoint par son complice, puis le braquage prend l'eau. Un cycliste qui a tout vu tente de les bloquer dans la boutique, rejoint par un retraité qui essaie de les retenir.

En état de récidive

Les deux malfaiteurs réussissent tout de même à sortir, montent dans une BMW volée un mois plus tôt. Un témoin alerte les secours qui les prennent en chasse. La BMW finit dans le décor. Les policiers retrouveront dans le véhicule accidenté tout un matériel pour se déguiser, des colliers de serrage et deux armes de poing. Les deux accusés sont en prison depuis novembre 2015, ils vont comparaître en état de récidive.