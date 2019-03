Les braqueurs du casino d'Aix-en-Provence condamnés à des peines de 8 à 20 ans de prison

Il y a trois ans, quatre jeunes braqueurs marseillais âgés de 21 à 22 ans avaient semé la panique dans le casino aixois avant de prendre la fuite avec 40.000 euros en liquide et des jetons d'une valeur de 100.000 euros.

Aix-en-Provence, France

Le 13 février 2016, vers 2h du matin, les quatre jeunes braqueurs marseillais surgissent dans le Pasino d'Aix-en-Provence en tenues blanches de peintres, armés et cagoulés. Ils tirent tout de suite deux coups de feu en l'air, menacent des employés et des vigiles avec notamment une kalachnikov. Cette violence créé la panique dans le casino aixois en raison du contexte de psychose, trois mois après les attentats de Paris. Finalement, rien à voir avec du terrorisme : les malfaiteurs repartent avec 40.000 euros en espèces et 100.000 euros en jetons de casino.

Les peines les plus lourdes pour les plus violents

Les membres de ce commando finissent par se faire repérer quelques temps après : ils demandent à des commerçants s'ils peuvent les régler avec des jetons de casino, volés bien sûr.

Jeudi soir, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône les a condamnés à des peines de 8 à 20 ans de réclusion criminelle. Les peines les plus lourdes (20 ans et 18 ans de prison) ont été infligées à deux accusés de 22 et 21 ans : l'un avait arraché le sac d'une octogénaire, l'autre l'avait chuter avec une "balayette" de casino.