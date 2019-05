Les braqueurs présumés du casino de Castéra Verduzan ont agi sur un coup de tête

En juillet 2015, une équipe de petits délinquants du quartier du Garros à Auch font irruption dans le casino de Castéra-Verduzan, armés d'un fusil, d'une machette et d'un sabre et repartent avec 12.800 euros. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison.

Castéra-Verduzan, France

Les assises du Gers ont commencé, ce lundi, à juger les braqueurs du casino de Castéra-Verduzan. Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2015, une équipe de trois petits délinquants du quartier du Garros à Auch qui veulent se faire de l'argent facile pour partir en vacances s'en prennent au casino. Ils font irruption dans l'établissement un peu avant 2 heures du matin, armés d'un fusil, d'une machette et d'un sabre et repartent avec 12.800 euros sans avoir blessé personne à l'intérieur. Cinq membres du personnel et une quinzaine de clients sont encore entre les murs à cette heure tardive.

Sept accusés comparaissent jusqu'à vendredi. Certains d'entre eux risquent jusqu'à 20 ans de prison pour avoir volé 12.800 euros sous la contrainte d'une arme. — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) May 20, 2019

Les trois compères ont chacun une petite vingtaine d'années tout au plus, aux parcours de petits délinquants un peu paumés pour certains.

Ils ont laissé des traces, de la téléphonie. Ce n'est rien d'un braquage professionnel - Maître Alexandre Martin, avocat de l'un des accusés

A leurs côtés dans le box, il y a aussi deux complices présumés, soupçonnés pour l'un d'avoir fourni les armes, pour l'autre les plans des lieux. Tous deux sont considérés comme des habitués du casino.

Ca rouvre une petite plaie (...) On vit différemment, après on est plus vigilants. On a tout le temps un petit doute quand on ferme ou quand on ouvre la porte du casino - Michaël, l'un des responsables du casino présent au moment de l'attaque en juillet 2015

Deux jeunes femmes comparaissent elles aussi, mais libres. Elles sont poursuivies pour recel, soupçonnées d'avoir bénéficié des nuits d'hôtel et autres payés avec l'argent du butin.

Les principaux accusés avaient été interpellés un peu plus d'un an après les faits. Ils ont relativement rapidement reconnu les faits. Les complices présumés nient toujours leur implication telle qu'elle est présentée. Ils risquent tous jusqu'à 20 ans de prison.