Les braqueurs tuent un chien et blessent un commerçant près de Montpellier

Une enquête est en cours après la tentative de braquage d'un commerce de Lattes (Hérault), au sud de Montpellier mercredi 25 janvier 2023. Le gérant de ce commerce a appelé la police, peu avant 21h. Il dit avoir été victime d’une tentative de vol à main armée et d’une tentative de meurtre au sein de son entrepôt.

Selon ses dires, quatre personnes masquées se sont introduites dans son commerce après la fermeture. L'un d'eux a sorti une arme à poing, et a tenté de tirer sur le gérant, mais l'arme "s'est manifestement enrayée", rapporte le procureur de Montpellier Fabrice Bélargent.

Un chien abattu dans l'échange de tirs

Le commerçant lâche alors son chien, un malinois, en direction des intrus. Des coups de feu sont tirés, et le chien s'écroule. Il a été abattu dans l'échange de tirs. Le commerçant est alors passé à tabac, il reçoit des coups de crosse, avant que les quatre individus ne prennent la fuite.

La police a trouvé sur places de nombreuses cartouches "de calibre 7,65, percutées et non percutées", témoigne le procureur. L'enquête se poursuit, et le mobile des intrus est toujours inconnu.