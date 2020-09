"Les bris de verre et les hurlements de ma compagne", un Rennais raconte son terrible accident en Mayenne

L'énorme frayeur pour un garçon originaire de Rennes, avec sa compagne et sa sœur dimanche dernier. Alors qu'ils rentraient en Ille-et-Vilaine, ils ont eu un très grave accident en Mayenne, sur l'A81 à hauteur de Soulgé-sur-Ouette. En cause : une BMW qui les a dépassés à très vive allure avant de freiner juste devant eux.

"J'étais en train de dépasser une voiture, quand soudainement un autre véhicule, de couleur foncée, est arrivé sur nous. Il nous faisait des appels de phares, nous collait et qui voulait nous dépasser aussi" raconte le garçon. "Sauf que moi, étant aussi en plein déplacement, je ne pouvais pas faire mieux. La personne au volant commençait à nous faire des signes, à nous klaxonner. Lorsque je me suis rabattu, cette personne s'est mise juste devant nous et a freiné une première fois. Peut-être pour nous faire peur, je ne sais pas. Il a ensuite freiné une seconde fois alors qu'il était très proche de nous. J'ai essayé de l'éviter en partant à gauche, sauf que j'ai perdu le contrôle du véhicule. Je suis revenu à droite et nous sommes sortis de la route. On a fait 300 mètres sur l'herbe, la voiture partait dans tous les sens" poursuit avec un calme désarmant le garçon.

Appel à témoins

"Le seul souvenir que j'ai, c'est le bris de verres qui flottaient partout et les hurlements de ma conjointe et ma sœur que je pensais d'ailleurs mortes à ce moment-là. La voiture a fini par s'arrêter sur le toit à un moment donné" explique le Rennais. Lui souffre aujourd'hui d'une fracture de la clavicule et de la côte. Sa sœur a une plaie au crâne de 10 cm et sa compagne est plus légèrement blessée. "Nous souhaitons que cette personne se présente à la gendarmerie et avoue ses torts. Je ne veux pas non plus la mettre sur un bûcher, mais qu'elle nous explique pourquoi ... on a rien demandé. Il faut qu'elle se rende compte des dégâts qu'elle a causé pour un dépassement" termine le jeune automobiliste.

Il a été entendu une nouvelle fois avec sa compagne ce mardi par les gendarmes. L'enquête se poursuit et si vous avez la moindre information sur cet accident, vous contactez la gendarmerie au 02.43.59.57.10.