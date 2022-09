Les Britanniques du Nord Franche-Comté réagissent au décès de la reine Elizabeth II

La reine Elizabeth II s'est éteinte ce jeudi à l'âge de 96 ans. La fin de 70 années de règne qui ont marqué l'Histoire et le cœur des Britanniques. France Bleu Belfort-Montbéliard donne la parole aux Anglais qui peuplent notre territoire.

Deuil national en Angleterre jusqu'aux funérailles de la reine Elizabeth II qui nous a quitté ce jeudi à l'âge de 96 ans. Drapeaux en berne, manifestations sportives et culturelles annulées. Un moment de recueillement et de mémoire qui résonne chez nous, dans le cœur et la voix des Britanniques du Nord-Franche-Comté.

Ce qu'elle a fait pour le pays est énorme, elle a réalisé un sans-faute", confie John Phillips, professeur d'anglais à l'UTBM

"C'est la seule monarque qu'on a connu", témoigne John Philipps, professeur d'anglais à l'UTBM Copier

"Nous ne roulons pas du même côté de la route, mais nous allons dans la même direction." C'est la citation d'Elizabeth II dont Myriam Thibon, présidente de l'association les Amis de Stafford, ville proche de Manchester jumelée avec Belfort, se souvient. Elle se rappelle l'avoir vue monter à cheval en 1969 à l'occasion d'un passage en revue des troupes auquel elle assistait. "J'avais été bluffée par la cérémonie", se souvient-elle.

"C'est de la tristesse", confie Myriam Thibon, présidente de l'association les Amis de Stafford Copier

Michael Lewis, ancien militaire de la British Army et aujourd'hui médiateur dans les quartiers de Pays de Montbéliard Agglomération se souvient du jour où il a rencontré la reine Élizabeth II : "Quand je suis revenu d'Afghanistan, on faisait un défilé militaire devant le palais de Buckingham, et j'ai vu devant moi cette dame qui est partout, sur notre argent nos passeports. De la voir en vrai, c'était un grand moment".

Pour moi, c'était cette jeune fille de 17 ans qui ne voulait pas quitter Londres pendant les bombardements des Nazis" - Michael Lewis, ancien militaire de la British Army