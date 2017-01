Les buralistes de la Loire inquiets de la violence des braquages

L’attaque mercredi matin d’un camion de livraison de cigarettes à Saint-Paul-en-Jarez (Loire) pose évidemment la question de la sécurité de ce type de transport.

Le butin de ce braquage éclair mené par trois hommes cagoulés et armés avec un 4x4 et un autre camion est très important, sans doute proche de 500.000 euros. Les malfrats ont réussi à transférer le contenu du camion de livraison dans un autre camion, probablement volé, en un temps record. Le buraliste de Saint-Paul-en-Jarez (Loire) qui devait être livré par le camion de transport est évidemment très touché par ce qui s’est passé à quelques mètres de chez lui. Mais à bien y regarder, Jean Marc Levet, le buraliste n’est pas étonné par le déroulement du braquage.

Le modus operandi laisse penser que c’est une bande très organisée et bien renseignée qui a fait le coup. Ce mode d’action devient de plus en plus courant et inquiète Gilles Grangier, président des buralistes de la Loire :

"Faudra t-il un jour effectuer ces transports de cigarettes dans des fourgons blindés comme pour les transports de fond ?" — Gilles Grangier

L’enquête menée par la Section de Renseignement de la gendarmerie du Rhône va permettre de comparer les indices retrouvé sur ce braquage à d'autres déjà commis dans le département voisin.