Les bus de l'Étang à l'arrêt après l'agression d'une conductrice à Marignane

Trop c'est trop, disent les conducteurs des bus du pourtour de l'Étang de Berre. Ils exercent leur droit de retrait ce vendredi matin après l'agression d'une conductrice à Marignane jeudi en fin de journée. Un peu plus tôt, un contrôleur avait aussi été agressé.

La conductrice n'est pas blessée mais c'est avec un couteau qu'un homme l'a menacée dans le bus. Il était cagoulé. Il a réussi à voler la caisse. Un peu avant, dans l'après-midi, un contrôleur avait été lui aussi agressé par un jeune homme qui n'était pas en règle. Il s'en est pris au contrôleur quand il reçu une amende.

"On constate depuis quelques temps une hausse de l'insécurité sur le réseau, des actes d'incivilité au quotidien. Les contrôleurs et les conducteurs travaillent dans des conditions de stress. Nous demandons plus de moyens de la part de la Métropole." (Nasser Chériff, délégué CFTC)