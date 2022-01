Les bus de Saintes perturbés après une agression (et à cause du Covid)

Les bus de Saintes sont perturbés ce mardi 4 janvier, pour deux raisons : d'abord à cause de l'agression de deux chauffeurs vendredi dernier, le 31 décembre ; mais aussi à cause des mesures sanitaires liées au Covid. De nombreux conducteurs sont absents ce mardi pour ces deux raisons, alors que l'agresseur qui s'en est pris à deux chauffeurs, vendredi matin, est justement jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Saintes.

L'agression a eu lieu entre 7 heures et 8 heures. Le jeune homme d'une vingtaine d'année était monté à bord du bus sans masque ni titre de transport. Le chauffeur lui a demandé de descendre. Le jeune homme a alors assené plusieurs coups de poing et a tenu des propos racistes. Des passants ont prévenu la police.

Le réseau BUSS est ainsi contraint de "mettre en place un plan de transport adapté", c'est-à-dire un service réduit. Quatre lignes sont suspendues toute la journée ce mardi : les lignes 1, 2, 3 et C+. La ligne A est limitée à un bus toutes les 30 minutes entre 10 heures et 16 heures, au lieu d'un toutes les 15 minutes (mais le service est normal avant 10 heures et après 16 heures).

La circulation est normale sur toutes les autres lignes du réseau BUSS de Saintes.