Les bus urbains de Savoie et Haute-Savoie à l'arrêt une minute après l'agression d'un chauffeur à Bayonne

Les chauffeurs des réseaux de bus des agglomérations de Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Annemasse, mettront leurs bus à l'arrêt mercredi soir à 19h30 durant une minute, en hommage au chauffeur de Bayonne violemment agressé dimanche soir. Cet homme de 59 ans a été roué de coups après avoir repris quatre hommes montés dans son bus sans ticket ni masque. Il est depuis en état de mort cérébrale.

Au même moment à Bayonne une marche blanche s'élancera à la demande de l'épouse et des trois filles de Philippe Monguillot.

"Les hommes et les femmes du transport public mérite la reconnaissance et le plus profond respect de tous" - Comuniqué du réseau TAC

Le parquet de Bayonne a indiqué que deux hommes sont mis en examen pour tentative d'homicide volontaire, deux autres pour non-assistance à personne en danger. Tous les quatre ont été placés en détention provisoire. Sur son site internet le réseau de bus TAC de l'agglomération d'Annemasse écrit : " Les hommes et les femmes du transport public assurent une mission d'intérêt général qui mérite la reconnaissance et le plus profond respect de tous."