Les cadeaux de Noël à peine déballés, les annonces fleurissent sur les sites de revente en ligne

Vos proches ont-ils revendus les cadeaux que vous leur avez offert sur internet ? Les sites de revente en ligne sont en tous cas formels : après avoir déballé les cadeaux de Noël, le nombre d'annonces augmente considérablement. Difficile de ne pas faire le lien avec le le pull moche que l'on a tous déjà déballé au pied du sapin. Les vêtements et les accessoires décrochent d'ailleurs la première place au classement des cadeaux les plus revendus sur internet selon une étude Kantar TNS pour eBay.

800.000 nouvelles annonces attendues sur eBay en deux jours

Selon l'AFP, 115.000 nouvelles annonces avaient déjà été postées sur eBay France ce mardi midi, soit "15% de plus que l'an dernier", précise Louise Benzrihem, chargée de mission eBay France. Le site de revente en ligne attend 800.000 nouvelles annonces entre ce mardi 25 décembre et mercredi 26 décembre, ce qui représenterait une augmentation de 13% comparé à 2017.

Le site eBay s'attend à enregistrer 800.000 nouvelles annonces d'ici le 26 décembre. - Capture d'écran eBay

Le site Rakuten France a aussi enregistré un pic de nouvelles annonces : 500.000 objets et vêtements supplémentaires à revendre sur la plateforme depuis le 25 décembre à minuit.

Sur Le Bon Coin également les annonces d'objets "neufs" et toujours "dans leur emballage" fleurissent, comme en Indre-et-Loire. A 15 ans, William a déjà revendu un cadeau offert par ses parents, en toute discrétion. "J'ai à peine regardé. J'ai vu que c'était un jeu de société et que ce n'était pas du tout ce que je voulais. J'ai direct pris en photo et mis sur Le Bon Coin", confie t-il à France Bleu Touraine.

J'ai vu que c'était un jeu de société et que ce n'est pas du tout ce que je voulais. J'ai direct pris en photo et mis sur Le Bon Coin. - William, 15 ans.

Stéphanie, elle, a choisi la carte de l'honnêteté avec son mari. Elle revendra ses places de concert pour aller faire les magasins. La faute au mauvais goût ? Pas toujours, les raisons de cette augmentation sont multiples selon les spécialistes de ces plateformes.

Revendre pour plus de pouvoir d'achat

Les spécialistes des sites de revente en ligne y voient d'abord un symbole générationnel. Avec le développement de ces plates-formes, se débarrasser de son cadeau de Noël est entré progressivement dans la norme. "La quantité de cadeaux augmente tous les ans", précise Louise Benzrihem à l'AFP.

Selon une étude Kantar TNS pour eBay, réalisée avant Noël, plus de 20% des Français ont déclaré avoir l'intention de donner ou revendre leurs cadeaux.

Les cadeaux les plus revendus sont les vêtements et les accessoires selon cette étude réalisée par Kantar TNS. - Capture d'écran du site eBay

L'étude relève notamment que les Français choisissent en premier lieu de garder l'argent de la revente de leur cadeau, soit 42%. Par ailleurs, 35% le remplace par un meilleur cadeau mais surtout, un quart de ces revendeurs utilise l'argent récolté pour payer les factures de Noël. "Pour le pouvoir d'achat, ça peut être pas mal pour ceux qui fêtent a posteriori", comme ça peut être le cas dans des familles recomposées, souligne Alexia Lefeuvre, porte-parole chez Rakuten, à l'AFP.

Revendre son cadeau de Noël serait aussi une nécessité pour certains, à l'heure où la question du pouvoir d'achat est au cœur du débat.