Les cambriolages en forte hausse dans le Puy-de-Dôme en 2016.

Ce mardi, les autorités du département ont dressé le bilan global de la sécurité pour l'année 2016. Un chiffre inquiète : celui des trop nombreux cambriolages, notamment en zone gendarmerie. Un vrai fléau qui dure...

Depuis 2012, le ministère de l'intérieur rend compte statistiquement de la délinquance dans notre pays. En 2014 le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, le SSMSI, a été créé pour enregistrer et comptabiliser ces faits.

Pour le Puy-de-Dôme, il y a un gros point noir : les cambriolages. Ils ont explosé en 2016. +35,15% par rapport à l'année précédente zones police et gendarmerie confondues. La hausse est très sensible en zone gendarmerie où de 859 faits constatés en 2015, on est passé à 1448 l'an passé.

Des cambriolages qui touchent essentiellement les zones pavillonnaires, notamment la périphérie de Clermont. Mais pas seulement. Les auteurs ? Des locaux mais aussi des équipes venant de l'est du pays et de l'est de l'Europe.

Seuls 10% de ces cambriolages (ou tentatives) sont élucidés sachant que lorsque des auteurs sont arrétés, ils ne sont pas confondus systématiquement sur l'ensemble de leurs faits.

Autre point noir : les vols de véhicules avec près de 7% de hausse en 2016.

Les vols avec armes en baisse

Il y a aussi quelques motifs de satisfaction. En premier lieu les vols avec armes. Ils ont baissé de près de 23% en 2016 par rapport en 2015. Les violences en général sont, elles aussi, en baisse. - 3,36% pour les violences crapuleuses.

Enfin, la baisse de la délinquance est aussi constatée dans les ZSP, les zones de sécurité prioritaire. -11,36% sur la délinquance d'appropriation, -35,5% pour les violences.