Les cambriolages en hausse dans la métropole de Châteauroux, le dispositif "tranquillité vacances" renforcé

Les forces de police, nationale et municipale, adaptent leurs effectifs dédiés au dispositif "tranquillité vacances" à la recrudescence de cambriolages ces dernières semaines dans la métropole de Châteauroux. Vous pouvez désormais vous inscrire au dispositif en ligne.

Les forces de l'ordre ont constaté plusieurs dizaines de cambriolages de plus que l'an dernier, à Châteauroux (Indre) et dans sa métropole, depuis plusieurs semaines. Des maisons, mais également des écoles ciblées par des voleurs. La police nationale et municipale assure donc renforcer le dispositif "tranquillité vacances" qui consiste à patrouiller près des logements dont les propriétaires, inscrits au préalable auprès des forces de l'ordre, partent en vacances.

Inscription possible sur internet

Toute personne qui s'absente de son logement, pour quelque raison que ce soit, y a droit gratuitement. "Cela marche puisque l'an dernier, sur 157 inscrits, il n'y a eu qu'une seule tentative de cambriolage sur tout l'été" affirme le commissaire Édouard Malis, directeur départemental de la sécurité publique.

Avec une nouveauté cette année : il est possible de s'inscrire sur internet, via les sites France Connect ou Moncommissariat.fr. Le service est gratuit. Les forces de l'ordre insistent également, cette année, sur la solidarité entre voisins. "Les gens hésitent encore trop à nous appeler lorsqu'ils constatent quelque chose de louche. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent appeler le 17, ce numéro est fait pour cela. C'est à nous, policiers, de lever le doute ensuite", continue le commissaire. En aucun cas l'identité de la personne qui appelle la police n'est révélée par les policiers, pour éviter d'éventuelles représailles.

Règles de bases

Pour éviter d'être victime d'un cambriolage il rappelle enfin quelques principes de base : ne pas laisser ses clefs sous le paillasson ou dans un pot de fleurs, installer une alarme ou un système de portes renforcées, ne pas garder de liquidités à l'intérieur pendant son absence et prendre en photos ses objets de valeur avant de partir pour pouvoir les fournir à la police en cas de vol.