Les cambriolages en hausse de 10% l'an dernier : le Gard dans la moyenne nationale, la Lozère très loin !

211 400 cambriolages, ou tentatives de cambriolages, ont été recensés en 2022 en France, hors Mayotte, par les forces de l'ordre selon la Statistique publique qui a publié ce mardi un rapport, qui réunit l’Insee et le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). "Cela représente en moyenne 5,8 infractions pour 1 000 logements", souligne le communiqué. Près de 20 000 cambriolages ou tentatives de cambriolages ont été recensés en Occitanie l'an dernier ; soit 5,4 cambriolages pour 1000 habitants, alors qu'en France la moyenne est de 5,6. Une forte hausse est notée en 2022 : + 6%.

Le nombre de cambriolages est en hausse de 10% par rapport à 2021, mais ne retrouve pas le niveau d'avant-crise sanitaire en 2020 précise le rapport, "principalement dans l'ouest de la France".

Si les départements ruraux comme la Lozère (Seulement 1,3 pour mille en Lozère.) figurent parmi les moins touchés**, le Gard atteint 6 pour 1000** Dans la région , c'est avec 8,5 pour mille la Haute-Garonne qui est la plus touchée.

A Nîmes, les chiffres montent à 7 pour 1000, comme à Montpellier et Perpignan. C'est toujours moins qu'à Toulouse : 9 pour mille.

Sont aussi plus touchés par les cambriolages, les habitants résidant dans une commune au niveau de vie élevé. "Si on répartit les communes en quatre groupes de même population, selon leur niveau de vie médian, le taux moyen de cambriolages en 2022 est de 7,7 ‰ dans les groupes des communes où le niveau de vie médian est le plus élevé", avance l'Insee, là où il chute "à 5,5‰ dans le deuxième groupe et à 4,7 ‰ dans le troisième".

Une carte interactive a été créée spécialement .