Les cambriolages en hausse de 40% en Mayenne

Les cambriolages dans les habitations ont bondi de 40 % entre 2021 et 2022 en Mayenne. C'est même l'une des hausses les plus importantes de France. Un chiffre a relativisé pour le Lieutenant Colonel Afdeev du groupement de gendarmerie de la Mayenne, qui était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce lundi 6 février, "On compare une année, avec une autre, les années 2020 et 2021 ont été exceptionnellement basses à cause du confinement.". Les cambriolages touchent les habitations en ville et en campagne mais pas seulement : " Les cambriolages touchent les maisons principales et secondaires, en ville et en campagne, ça touche aussi les commerces, les agriculteurs, les entreprises...les voleurs cherchent avant tout l'argent, les petites choses qui sont facilement revendables, on n'a pas de cambriolages qui vident complètement une maison. Pour les commerces, ce sont les fonds de caisse et tout ce qui peut être facilement emporté pour que le voleur passe inaperçu et puisse rapidement prendre la fuite."

Investir dans un système d'alarme

Il existe tout un tas de dispositif pour dissuader les cambrioleurs. Bien évidemment, cela a un coût non négligeable comme le reconnait le Lieutenant Colonel Afdeev : "on peut par exemple mettre des caméras reliés à son téléphone, qui prennent des vues en direct et qui permettent de prévenir immédiatement les forces de l'ordre en cas d'intrusion." Avant de penser à mettre une caméra, il faut déjà mettre du grillage ou encore un détecteur de mouvement.