Les cambriolages se multiplient dans le secteur d'Annecy

La gendarmerie de Haute-Savoie lance un appel à la vigilance. Depuis le 1er août, les cambriolages se multiplient dans le bassin annécien. Trois hommes ont été écroués.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à Chavanod, trois hommes ont été arrêtés avec des bijou et 400 euros d'argent liquide sur eux. Ils venaient de visiter des maisons dans un lotissement. Ces trois individus d'une trentaine d'années et originaires d'Europe de l'Est ont été jugés en comparution immédiate vendredi. Ils ont écopé de huit de prison ferme.

Selon la gendarmerie, d'autres "équipes" de cambrioleurs sont recherchées. Les gendarmes qui rappellent l'existence de l'application "Stop cambriolages" et du 17 pour contacter la gendarmerie. De bons moyens pour rester vigilant et signaler tout fait que l'on jugerait suspect.