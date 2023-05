Les cambriolages sont en baisse dans l'Yonne depuis six ans

C'est une bonne nouvelle, les cambriolages sont en baisse dans l'Yonne, depuis la période covid et même avant. Une baisse à relativiser parce que la région Bourgogne-Franche-Comté est celle où le nombre de cambriolages de logements a le plus diminué depuis six ans : - 21% au niveau régional avec des départements comme le Doubs où leur nombre a été divisé par deux. Notre région est l'une des moins touchées de France par ces intrusions.

Le département de l'Yonne, le plus touché dans la région

Et dans ce paysage, malheureusement l'Yonne se démarque, avec 4,8 cambriolages par an pour 1000 logements. C'est le taux le plus élevé en Bourgogne-Franche-Comté mais cela reste assez en-dessous de la moyenne nationale (5,8 pour 1000). Et à titre de comparaison, c'est toujours trois fois moins que dans les Bouches-du-Rhône.

À noter que les communes où il y a beaucoup de résidences secondaires sont étonnement moins visées par les cambrioleurs. En revanche, celle qui sont plus aisées, les attirent particulièrement.