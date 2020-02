Les cambrioleurs allaient en Belgique faire fondre les bijoux volés en Île-de-France

Un réseau de voleurs Albanais a été démantelé, début février, par les gendarmes de la section de recherches de Versailles et l'office central de lutte contre la délinquance itinérante. Ils volaient en Île-de-France et faisaient fondre l'or des bijoux en Belgique.

Île-de-France, France

Une équipe de huit voleurs professionnels, tous d'origine albanaise, à la tête d'un vaste réseau européen de cambriolage a été arrêté par les policiers belges et les gendarmes français, le 5 février dernier, se félicitent les autorités dans un communiqué. Ils auraient commis pas loin de 400 cambriolages en Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Champagne-Ardenne et Bourgogne-Rhône-Alpes depuis un an.

C'est justement en région parisienne, à Saint-Germain-en-Laye, qu'une petite recrudescence des cambriolages déclenche l'enquête. Les gendarmes remontent une piste qui les mène dans le 20e arrondissement de Paris. Ils y découvrent alors toute une organisation, avec une filière de recel en Belgique où les voleurs faisaient fondre l'or des bijoux chez un bijoutier d'Anvers.

C'est lors d'un voyage de marchandise que les gendarmes et leurs confrères belges ont organisé le démantèlement du réseau. A cette occasion qu'ils saisissent plus de 50 kilos de bijoux et 11.000 euros en liquide. Le bijoutier sera d'ailleurs prochainement extradé vers la France, en compagnie du donneur d'ordre de la bande.