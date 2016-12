Les cambrioleurs du Secours Populaire de Libourne ont été arrêtés

Le vol de matériel informatique et des cadeaux qui devaient être distribués à Noël avaient provoqué une vague de solidarité à Libourne. Les deux personnes suspectées d'avoir cambriolé l'antenne locale du Secours Populaire ont été interpellées. Elle seront convoquées en avril devant le tribunal.

Les deux individus, âgés de 19 et 22 ans, ont en fait été interpellés pour d'autres méfaits, des vols alimentaires commis dans des commerces de Libourne. C'est au cours de leur audition que les gendarmes ont fait le rapprochement avec le cambriolage commis dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 décembre à l'antenne locale du Secours Populaire. Du matériel informatique avait été dérobé mais, surtout, les voleurs avaient subtilisé les cadeaux de Noël préparés pour les 250 familles bénéficiaires et leurs enfants. Un acte qui avait ému à Libourne et qui avait provoqué une vague de solidarité relayée sur l'antenne de France Bleu Gironde. Cela avait permis de couvrir les dommages du cambriolage. Les deux personnes ont reconnu les faits et tenteront de se justifier au mois d'avril prochain devant le tribunal correctionnel.