Les cambrioleurs endormaient leurs victimes pour voler tranquillement des voitures de luxe dans les Yvelines

Yvelines, France

Dix-sept cambrioleurs et leurs complices responsables de plus de 20 vols par "home jacking" dans les Yvelines ont été interpellés ces derniers jours au terme d'une longue enquête, a appris franceinfo auprès de la gendarmerie nationale. Cette équipe très organisée s'introduisait la nuit pendant le sommeil des résidents, pour dérober les clés des véhicules de luxe garés dans la cour. Un mode opératoire très rôdé, puisque selon la gendarmerie, les voleurs utilisaient un cocktail de substances chimiques pour maintenir les résidents dans un sommeil profond.

Face à l'ampleur du phénomène, depuis mars 2018, les enquêteurs du groupement de gendarmerie des Yvelines et ceux de la section de recherches de Versailles décident de mettre en place une cellule d'enquête spécifique, en novembre dernier. Cela permet, en quelques mois, d'identifier les principaux protagonistes de l'équipe, de découvrir que les véhicules volés sont d'abord stationnés dans le secteur de Dreux (Eure-et-Loir), avant d'être expédiés à l'étranger.

Endormir les victimes pour voler en toute tranquillité

Cela permet surtout de confirmer l'usage de produits chimiques destinés à endormir les victimes. En effet, les victimes étaient toutes "nauséeuses" et ne se rappelaient de rien après s'être fait dérober leur véhicule, selon une source proche de l'enquête. Les investigations menées par l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) permettent de découvrir des traces de molécules chimiques dans les cheveux des victimes, ce qui laisse penser que les voleurs pulvérisaient un gaz soporifique dans les chambres des victimes, afin de pouvoir dérober leurs clés de voiture sans risquer de les réveiller.

Le 21 mars dernier, les quatre voleurs et receleurs principaux, originaires d'Eure-et-Loir, sont interpellés, avec l'appui du GIGN, alors qu'ils projettent de passer à nouveau à l'action. Cinq véhicules et de la drogue sont saisis lors des perquisitions. Trois autres vagues d'interpellations ont ensuite lieu en avril et mai dernier. 13 autres complices sont arrêtés, impliqués quant à eux dans le trafic et le recel de voitures volées. Plus d'une vingtaine de vols par "home jacking" leur sont imputés, pour un préjudice estimé à plus de 450 000 euros. Des opérations qui ont nécessité le concours de plusieurs groupements de gendarmerie, à la fois en Eure-et-Loir et dans les Yvelines.