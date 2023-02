Bordeaux : le youtubeur "La Menace" relaxé par la justice après une caméra cachée qui tourne mal

Le youtubeur bordelais La Menace est relaxé ce vendredi après-midi par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il était accusé d'usurpation de qualité et violences. Maxime Alexandrov fait partie d'une nouvelle génération d'humoristes qui tentent de faire le buzz sur internet avec des caméras cachées. L'une d'entre elles est allée très loin, trop loin. Le youtubeur s'était déguisé en tueur en série et avait attiré un homme chez lui via un site de rencontre avant de le laisser face à une mise en scène macabre avec des organes et ce qui ressemblait à un cadavre. Un choc tellement puissant que l'homme s'est enfui en hurlant. Maxime Alexandrov n'avait pas eu le temps de lui dire que c'était un "prank" un canular.

"Un traumatisme et de vraies séquelles"

Au procès, fin janvier, le procureur avait requis une amende de 800 euros, trois mois de prison avec sursis et un stage citoyenneté. L'avocate de la victime, Chloé Mondon, aimerait que cette procédure lui fasse prendre conscience de la gravité de ses actes : "Mon client a repris un suivi avec un psychologue, il y a un traitement médicamenteux, notamment pour l'aider à dormir parce qu'il a régulièrement des réminiscences de ces scènes, et notamment la nuit, avec des cauchemars, il a vraiment un vrai traumatisme aujourd'hui et de vraies séquelles qui restent."

Selon l'avocate, il était vraiment important de parler de ce dossier, elle souhaitait "que Maxime Alexandrov soit condamné pour qu'il y ait cette prise de conscience qui s'opère, parce que c'est toujours lui qui est en position de force dans ce personnage avec un énorme ego" affirme-t-elle, "avec du pouvoir et avec une forme de violence systématique. Et c'est ça qui est très, très dérangeant dans son activité. Ce ne sont pas les caméras cachées, c'est la posture qu'il adopte, c'est l'absence d'empathie et c'est ça qu'on espère pouvoir modifier à notre petite échelle avec ce procès." Ce vendredi, elle juge cette décision "décevante."

L'avocat de "La Menace" contacté à de nombreuses reprises par France Bleu Gironde n'a pas donné suite à nos sollicitations.