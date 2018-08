Insultes, crachats, caillassage des véhicules et même vol de matériel, les incivilités sont de moins en moins rares à l’encontre des soldats du feu, même si la Loire n’est pas le département le plus touché par ce type d'agression.

Le maire de La Grand-Croix lui-même ancien pompier volontaire suggère que ces caméras-piétons qui sont déjà utilisées avec succès par les policiers municipaux et nationaux soient étendues aux pompiers.

On a eu une expérimentation [de ces caméras] au niveau de nos communes , la Grand Croix en a fait partie et on trouve que c'est une réussite. Luc François le maire de la Grand-Croix