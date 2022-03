Les cartels de la feria de Pentecôte de Nîmes sont connus

Les cartels de la feria de Pentecôte ont été dévoilés ce vendredi après-midi. Huit spectacles taurins sont programmés dans les arènes de Nîmes entre le jeudi 2 et le lundi 6 juin prochains.

Les cartels de la feria de Pentecôte ont été dévoilés ce vendredi après-midi. Huit spectacles taurins sont programmés dans les arènes de Nîmes entre le jeudi 2 et le lundi 6 juin prochains. Quatre corridas formelles, une corrida à cheval, une corrida portugaise, sans mise à mort, une novillada et une course camarguaise en ouverture.

Pour le 70e anniversaire de la création de cette feria, le patron des arènes de Nîmes, Simon Casas souhaitait un programme luxueux. Les plus grandes vedettes de la tauromachie seront présentes comme les matadors espagnols El Juli, Talavante, Morante de la Puebla, Manzanares, Pablo Aguado ou encore le Péruvien Roca-Rey. Les Français seront également à l'affiche comme le Nîmois El Rafi et l'Arlésien Juan Léal. Et puis le tout jeune nîmois Lalo de Maria, le fils de Marie Sara, fera ses grands débuts en novillada piquée le dimanche 5 juin au matin. Il effectuera la paseo aux côtés d'un autre Nîmois, Solalito.