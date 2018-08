Au programme : quatre corridas et une novillada. Beaucoup de stars confirmées comme Enrique Ponce, El Juli, Juan Bautista ou Sébastien Castella, mais aussi des toreros qui fouleront le sable nîmois pour la première fois à l'image d'Octavio Chacon, Emilio de Justo et Pepe Moral.

Les cartels de la Feria des Vendanges ont été dévoilés ce mercredi en début d'après-midi.

L’édition 2018 se déroulera dans les arènes de Nîmes du vendredi 14 au dimanche 16 septembre prochains. Au programme : quatre corridas et une novillada.

D'abord une surprise : El Juli n'effectuera pas le seul contre six initialement prévu pour fêter ses 20 ans d'alternative. Mais le Madrilène sera tout de même bien là aux côtés d'Enrique Ponce pour donner l'alternative au jeune Toñete le samedi après-midi. Les aficionados seront aussi ravis de retrouver Paco Ureña dont ils avaient beaucoup regretté le forfait pour cause de blessure à Pentecôte.

Le retour des Victorino Martin

Ces vendanges 2018 auront également une très forte connotation tricolore avec Léa Vicens, Juan Bautista et Sébastien Castella réunis dans le même cartel le dimanche matin. A ces trois vedettes confirmées il faut ajouter Adrien Salenc et El Rafi qui affronteront des novillos également issus d'élevages français et enfin les toros de Virgen Maria, ganaderia désormais installée près de Séville, mais qui trouve ses origines en Camargue sous la direction de Jean-Marie Raymond.

Enfin, comme annoncé, les toros de Victorino Martin feront leur retour ici. Ils seront à l'affiche de la dernière corrida le dimanche après midi. Et pour les affronter : trois toreros qui feront le paseo pour la première fois à Nîmes : Octavio Chacon, Emilio de Justo et Pepe Moral. Sur le papier, ce n'est pas le cartel le plus luxueux, mais il devrait susciter beaucoup d'intérêt auprès des aficionados

Le programme complet :

Vendredi 14 septembre (17h30) novillada : 6 novillos de différents élevages français pour Adrien Salenc, Diego San Román (présentation), El Rafi.

Samedi 15 septembre (11h30) corrida : 3 toros de Garcigrande / Domingo Hernández et 3 toros de Victoriano del Río pour Enrique Ponce, El Juli, Toñete (alternative).

Samedi 15 septembre (17h30) corrida : 6 toros de Virgen María pour Paco Ureña, Joselito Adame, Ginés Marín.

Dimanche 16 septembre (11h30) corrida : 2 toros de Capea et 4 toros de Núñez del Cuvillo pour Léa Vicens (rejón), Juan Bautista, Sébastien Castella.

Dimanche 16 septembre (17h30) corrida : 6 toros de Victorino Martín pour Octavio Chacón (confirmation d’alternative), Emilio de Justo (confirmation d’alternative), Pepe Moral (confirmation d’alternative).