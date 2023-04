Les casinos de Sanary-sur-Mer et Fréjus victimes d'une cyberattaque

"Plus de peur que de mal, les données des clients et les nôtres n'ont pas été volées", assure Christophe Valeau, le nouveau directeur général du casino Vikings de Sanary-sur-Mer. Jeudi 20 avril dernier, son casino a été victime d'une cyberattaque. Un rançongiciel a bloqué tout le système, impossible de faire fonctionner les machines à sous et par conséquent d'accueillir le public.

Une réouverture prévue mardi prochain

Il s'est produit la même chose au casino de Fréjus. L'attaque par les cybercriminels était en fait d'ampleur nationale. Les équipes informatiques travaillent à rétablir le système d'exploitation et les serveurs. Ils œuvrent à augmenter la sécurité informatique des établissements "pour ne plus que ça arrive". Une plainte a été déposée par le groupe Vikings-Casinos.

Les casinos du Var devraient rouvrir leurs portes dès mardi prochain.