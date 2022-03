Les Cathédrales d'Auxerre et Sens sont en sécurité

Le film en partie tourné à Sens relate le récit heure par heure de l'incendie qui a partiellement détruit la Cathédrale de Paris le 15 avril 2019. Un film qui donne une grande place au travail des pompiers, confrontés à un feu de grande ampleur dont on a tiré les leçons. Il existe dans l'Yonne un plan de prévention des risques de nos édifices explique Emanuel Vitellius, chef du groupement opérations-préparations au service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne .

France Bleu Auxerre : Le film vous semble fidèle à la réalité du terrain ?

Commandant Emmanuel Vitellius : Oui, on retrouve des actions et des interventions comparables. Par exemple la scène où les pompiers de Paris cheminent dans l'escalier étroit pour accéder à une partie de la Cathédrale. Il y a un moment qui m'a surpris lorsque les pompiers essaient de sauver la couronne d'épines et qu'on leur apprend qu'elle est factice. Il y a aussi le moment où on apprend qu'on souhaite engager un commando pour défendre des pierres et une œuvre nationale. On a plus l'habitude de sauver des vies.

Le réalisateur rend hommage à votre profession

Il y a beaucoup d'émotion avec ce film, quand on voit le soutien et la communion du public avec les pompiers. Il y a aussi un bel hommage rendu à la place des femmes chez les sapeurs-pompiers. Le film peut susciter des vocations. On n'en ressort pas sans avoir un questionnement et un intérêt sur notre activité.

On a tiré les leçons avec des plans de prévention des risques de tels édifices ?

Oui, le SDIS travaille sur trois champs. Celui de la prévention avec des visites régulières des établissements. Il y a aussi les établissements répertoriés pour mieux appréhender les risques qui permettent aux pompiers de mieux intervenir. Enfin il y a le plan de sauvegarde des biens culturels sur le quel on travaille en relation avec la DRAC et l'unité territoriale des architectes de l'Yonne. Il a, comme on le voit dans le film pour objet d'identifier les œuvres et de savoir où elles se situent.

Les cathédrales d'Auxerre et Sens sont sécurisées ?

La Cathédrale de Sens fait justement l'objet d'une visite par la commission de sécurité ce mercredi. Elles sont toutes les deux sous avis favorable. Leurs niveaux de sécurité ont été amélioré dernièrement, notamment sur celle d'Auxerre avec la mise en place de colonnes sèches qui permettra de porter l'eau jusqu'en haut de l'édifice en cas de besoin.

Le département de l'Yonne est précurseur pour un plan 3 D ?

Suite à l'incendie de Notre-Dame, la Fondation Renault en partenariat avec la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers a prêté main forte pour que certains SDIS puissent créer des plans établissements répertoriés en 3 D. Cela permet par exemple aux pompiers sénonais de disposer pour la Cathédrale de Sens d'une vision en 3D de l'édifice et un recensement des œuvres pour protéger le bâtiment et le bien culturel.