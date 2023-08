Les chasseurs du Gard en colère contre un arrêté préfectoral

Les chasseurs gardois sont en colère face à l'arrêté préfectoral du 18 juillet de cet été. La préfecture a décidé de limiter l'accès aux massifs forestiers et garrigues exposés au risque de feux de forêt. Les chasseurs ne peuvent plus rentrer sur les parcelles et effectuer la régulation du gibier. "On marche sur la tête, alors que nous sommes en pleine période de régulation. À aucun moment, nous avons été associés au groupe d’experts pour cette décision" explique Marc Vallat, directeur de la fédération de la chasse du Gard.

La fédération a décidé de faire un recours devant le tribunal administratif de Nîmes pour obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral. Elle propose aussi à tous les agriculteurs et aux propriétaires forestiers, victimes de dégâts de gibier, de se tourner directement vers leur maire et l'administration : "Afin qu’ils engagent, en rapport des préjudices subis, une action de mise en responsabilité de l’Etat et de toute collectivité territoriale ayant émis un avis défavorable à la pratique de la chasse sur sa commune".

