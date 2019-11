Les chasseurs de l'Orne face à Luc Besson : la justice se prononcera le 26 décembre

Argentan, France

Luc Besson n'était pas présent à Argentan ce lundi matin, "retenu aux Etats Unis" indique son avocat Jean-Marc Descoubes "mais il est triste du mauvais procès qui lui est fait par les chasseurs du département". Le réalisateur est propriétaire d'un domaine de 160 hectares à La Trinité-des-Laitiers dans l'Orne. Et il est poursuivi pour y avoir laissé proliférer les cerfs, occasionnant selon la fédération départementale des chasseurs d'importants dégâts sur les champs voisins depuis 2014.

Les dégâts plus importants l'année où Luc Besson a accepté un plan de chasse selon son avocat

"Ces griefs sont infondés, plaide son avocat, d'abord ne pas chasser n'est pas une faute, ensuite il n'y a aucune preuve d'une concentration anormale de cerfs sur sa propriété." Au contraire poursuit maître Descoubes, "la seule année où Luc Besson a autorisé le prélèvement de neuf cervidés en 2017, les dégâts ont été plus importants sur les exploitations voisines". Et il rappelle que les bois qui recouvrent la propriété représentent une toute petite partie de la forêt de Saint-Evroult, "80 hectares sur plus de 6000, c'est à peine plus de 1%, c'est ridicule !". Au contraire conclut-il "la prairie de Luc Besson constitue une réserve, une sorte de zone tampon qui empêche le grand gibier d'aller causer encore plus de dégâts ailleurs".

Luc Besson doit assumer les conséquences de sa "non chasse" selon les chasseurs

Mais pour la partie adverse, les constats d'huissiers sont édifiants. "La fédération ne s'est pas lancée sans preuve, explique son avocat Charles Lagier, il y a des animaux chez lui la nuit à quelques mètres de la propriété." La fédération produit tous les dossiers d'agriculteurs qu'elle a dû indemniser pour une somme totale qui avoisine les 135 000 euros. "Luc Besson a le droit de chasser et de ne pas chasser, nous sommes d'accords, poursuit maître Lagier, mais il doit assumer les conséquences de sa non chasse".

Le tribunal rendra sa décision le 26 décembre prochain.