Indre-et-Loire, France

Au château de Villandry, par exemple, les 70 équivalents temps-pleins ont été formés, comme l'explique Henri Carvallo, propriétaire et directeur du site : "Il s'agit de savoir quoi faire et de réagir le plus vite possible en cas d'attaque terroriste. _On a une sirène différente de l'alarme incendie qui permettrait à l'ensemble du personnel de savoir qu'il y a une attaque. On prévoit certaines zones pour se barricader et des itinéraires pour évacuer_. Pour les visiteurs qui seraient dans les jardins, l'évacuation est privilégiée, plus que le confinement".

Quand on a réfléchi à l'avance aux événements qui pourraient survenir, ça se déroule toujours mieux, même si il y a probablement une part d'indétermination sur le moment" Le propriétaire et directeur du château de Villandry

Avant les châteaux de Villandry et Azay-le-Rideau, cinq autres monuments d'Indre-et-Loire avaient déjà obtenu le label sécuri-site :

Le clos Lucé à Amboise

Le Château d'Amboise

La cité royale de Loches

La forteresse de Chinon

Le château de Chenonceau

Le Label Sécuri-site est affiché en français et en anglais pour que les visiteurs étrangers puissent eux-aussi être prévenus.