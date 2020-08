Les chats retrouvés congelés ou amaigris chez un habitant de Besançon ne seront pas saisis

C'est un coup de théâtre dans l'affaire dite des "chats congelés" à Besançon. Les animaux, morts et survivants, ne seront pas saisis pour être récupérés et éventuellement pris en chargedans des refuges. Les services vétérinaires sont intervenus chez le propriétaire ce jeudi matin, dix jours après la découverte de dizaines de chats amaigris ou morts. Ces agents de l'Etat se sont rendus sur place en présence de deux bénévoles de la SPA de Besançon et d'une assistante sociale, pour examiner les chats et décider d'une éventuelle prise en charge. Leurs conclusions sont claires : les chats ne sont pas maltraités, ils ne présentent pas de maladie et il n'y a aucune raison de les retirer à leur propriétaire.

Deux mises en demeure

Légalement, le propriétaire n'est pas obligé de stériliser et faire vacciner ses animaux. Pour l'Etat, il n'y a donc rien à lui reprocher. Dans leur rapport, les services vétérinaires préconisent une mise en demeure de stériliser les chats sous un mois et de les identifier sous six mois, sachant que l'identification est la seule obligation légale.

Des conclusions dénoncées par la SPA de Besançon

Cette conclusion fait bondir les représentants de la SPA de Besançon. Contactée par France Bleu Besançon, sa présidente Fabienne Chédeville se dit choquée : "On abandonne les chats, on les laisse crever!" La situation de ces animaux est connue depuis des années, l'association a alerté à plusieurs reprises différents services ou autorités. Elle dénonce l'inertie des pouvoirs publics et refuse d'en rester là : elle compte interpeller les fondations comme 30 millions d'amis et Brigitte Bardot, dotées de services juridiques, pour étudier les recours éventuels.