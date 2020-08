Les chauds dossiers de rentrée d'Hervé Morin

Le président de région Normandie Hervé Morin tenait ce dimanche sa traditionnelle fête de la pomme à Epreville - en - Lieuvin entre Brionne et Lisieux. Fête qui marque sa rentrée politique. Entre les aides aux entreprises, les lycées et la SNCF les sujets épineux ne manquent pas.

Le président de région Normandie Hervé Morin tenait ce dimanche son habituelle fête de la pomme à Epreville - en - Lieuvin entre Brionne et Lisieux. Le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de la Région Ile de France Valérie Pécresse étaient présents. Au-delà des questions politiques et des échéances électorales à venir (sénatoriales le 27 septembre et régionales en mars 2021) Hervé Morin a du pain sur la planche en tant que président de région.

Concernant les aides aux entreprises "nous avons débloqué 80 millions d'euros de plus d'aides aux entreprises et je présenterai d'ici 1 mois des mesures complémentaires sur le renforcement des fonds propres pour les entreprises et la sortie du prêt garanti par l'Etat afin d'aides les entreprises qui devront rembourser ce prêt. La région Normandie a une situation financière solide qui lui permet ces aides" a déclaré ce lundi matin sur France Bleu Normandie Hervé Morin.

Pour le président de région Normandie des chantiers permettant d'aider la relance économique peuvent être lancés rapidement: "le contournement Est de Rouen peut être lancé dès l'année prochaine puisque le bouclage financier a été réalisé quand Frédéric Sanchez présidait la métropole. La chatière au Havre (permettant de relier directement le port du Havre et la mer à la Seine) peut aussi être lancée dès l'année prochaine". Autre exemple cité par Hervé Morin: l'extension du campus du Madrillet près de Rouen.

A propos des retards accumulés à la SNCF: "on a accumulé les défaillances classiques du ferroviaire en Normandie aux problèmes de SNCF réseau, les travaux sur les voies n'ont pas respecté les délais". Et Hervé Morin a dénoncé les retards de livraison de Bombardier. Seules 6 nouvelles rames sur les 21 promises circulent pour le moment entre Paris et la région.