Les chauffeurs des Cartreize cessent le travail après une agression à Aix-en-Provence

À Aix-en-Provence, un chauffeur d'une quarantaine d'années a été agressé par des usagers mercredi soir après la fête de la musique. Ses collègues du réseau départemental ont décidé d'exercer leur droit de retrait.

Il était environ 23h à la gare routière d'Aix-en-Provence mercredi, lorsqu'un groupe de cinq personnes a tenté de monter dans la navette départementale entre Aix et Marseille. Problème : ils étaient accompagnés d'un chien non-muselé, le chauffeur leur a donc refusé l'accès au véhicule.

Rapidement, le ton est monté et le chauffeur a quitté son siège pour faire descendre le groupe. "C'est à ce moment-là qu'il a été roué de coups par trois d'entre eux", raconte Lionel, un collègue du chauffeur agressé.

Droit de retrait

En solidarité, les chauffeurs départementaux ont décidé d'exercer leur droit de retrait, ce jeudi sur les lignes 50, 51, 53 et 40 (entre Aix et Marseille et sur la ligne Aix-TVG-Aéroport). Des perturbations sont donc à prévoir.

Les chauffeurs de bus réclament aussi des patrouilles de police sur le réseau et davantage de moyens pour assurer la sécurité du personnel.