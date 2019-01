Les chaussures qui détectent les chutes primées à Las Vegas

Nantes, France

Les chaussures E-Vone, conçues dans le Maine-et-Loire et testées à Nantes, viennent de recevoir le prix de l'innovation au CES de Las Vegas, la grand messe des nouvelles technologies. Elles permettent de détecter les chutes et de lancer l'alerte.

En cas de chute, un SMS est immédiatement envoyé à trois contacts

"Quand la personne tombe, l'alerte est lancée automatiquement", explique Renaud Montin, le directeur commercial d'E-Vone. "C'est-à-dire qu'un SMS est envoyé aux trois contacts enregistrés sur le site internet au moment de l'abonnement à E-Vone. Et la première personne reçoit aussi un coup de fil au cas où elle n'ait pas vu le SMS. Elle peut ensuite intervenir ou prévenir les secours". Et les chaussures vibrent pour que celui ou celle qui les porte sache que l'alerte a bien été lancée.

Des chaussure complètement autonomes qui permette de sortir de chez soi en étant rassuré

On comprend vite l'intérêt de ces chaussures connectées quand on sait que, chez les plus de 65 ans, il y a des complications dans une chute sur quatre parce que la personne est seule. "En plus, nos chaussures sont complètement autonomes", poursuit Renaud Montin. Pas besoin donc d'appeler sur un bouton comme c'est le cas pour d'autres dispositifs d'alerte. "Et la personne peut sans problème sortir de chez elles. C'est primordial pour lutter contre l'isolement : sortir, voir des gens... C'est important pour les personnes qui vivent seuls et pour leurs proches". Et tout le monde est rassuré.

Ces chaussures connectées seront commercialisées à partir du mois de mars.